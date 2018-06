Inschrijving avondvierdaagse Doesburg kan nog net

DOESBURG - Van 12 tot en met 15 juni is weer de avondvierdaagse in Doesburg. De routes zijn al uitgezet en het belooft weer vier mooie avonden wandelen te worden. De 5 kilometerroute, die vorig jaar is ingevoerd, is heel goed bevallen en wordt daarom dit jaar weer herhaald. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10 of 15 kilometer.

Er zijn door het bestuur van de avondvierdaagse bij de evaluatie van afgelopen jaar, een paar dingen opgevallen en helaas waren het niet de leuke zaken. Zo viel onder andere op dat er heel veel mensen meeliepen die geen inschrijfgeld van 2,50 euro voor vier avonden wensten te betalen. Dit gegeven heeft tot bijna gevaarlijke situaties geleid. Als er 612 geregistreerde lopers zijn, wordt hierop het plan voor de verkeersregelaars gemaakt. Die moeten, nadat iedereen langs is, naar een volgende punt.

Afgelopen jaar liepen er echter 150 tot 200 extra mensen mee. Dit houdt in dat de tijd die nodig is om een bepaald punt te passeren veel langer wordt en de verkeersregelaars dan bijna of helemaal te laat op het volgende punt aankomen. Dit geeft dan een gevaarlijke situatie. Ook wordt er op sommige avonden een versnapering aan de wandelaars aangeboden en de gulle gevers gaan uit van de aantallen die ze van het bestuur van de avondvierdaagse door krijgen. Als de niet-betalende lopers ook deze lekkernijen aanpakken, is er voor degenen die wat later langskomen en wel betaald hebben soms niets meer en dat vindt het bestuur een erg vervelende situatie.

Daarom wordt er vanaf dit jaar gewerkt met armbandjes. Er is voor elke avond een andere kleur en alleen diegenen die een armbandje om hebben, kunnen deze versnapering krijgen.

“Als het nu een wereldbedrag zou zijn, maar 2,50 euro voor vier avonden veilig loop

plezier is toch een koopje? Bovendien helpt u de avondvierdaagse in stand te houden”, aldus de organisatie. “We hopen dan ook dat de niet-betalende lopers nu wel willen bijdragen, al was het alleen maar om de veiligheid van de vele kinderen die meelopen te kunnen waarborgen. Dat waarborgen houdt ook in dat u bij een oversteek de aanwijzingen van de verkeersregelaars opvolgt, het is in uw belang en dat van de kinderen dat ze er staan. Zij zorgen er voor dat dit veilig kan gebeuren.”

De start van de avondvierdaagse is net als vorig jaar bij Sportpark Doesburg aan de Oranjesingel. Voorinschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 8 juni. Deelname kost bij voorinschrijving 2,50 euro zonder herinnering en 5 euro met herinnering. Inschrijven kan ook nog op de eerste startavond, dan kost het respectievelijk 3 en 5,50 euro. Voorinschrijven kan op de volgende adressen: Bingerdenseweg 8, tel. 0313-475731, Kosterstraat 13, tel. 0313-471908 en Acaciastraat 24, tel. 0313-842464.