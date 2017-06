Hennepkwekerij onder woning Eerbeek

EERBEEK - De politie heeft dinsdag een in werking zijnde hennepkwekerij en stekkerij ontmanteld aan 't Haagje in Eerbeek. In de kelder van de woning werden twee ruimtes ontdekt die waren ingericht voor het kweken van hennep. In één ruimte werden ruim 300 hennepplanten aangetroffen en in de andere ruimte ruim 500 hennepstekken. De stroom hiervoor werd illegaal afgetapt.

Door de politie werd een 36 jarige Bulgaarse vrouw aangehouden. Haar rol wordt op dit moment onderzocht. Het onderzoek naar mogelijk andere verdachten is in volle gang.

De politie Brummen vraagt in een bericht: ' Heeft u infomatie over deze hennepkwekerij? Neem dan contact met ons op via 0900 8844 of stuur een PB.' - foto: Politie Brummen