Hanzefeesten met het thema verbroedering

DOESBURG - De historische binnenstad van Hanzestad Doesburg zal op zaterdag 10 juni weer het decor vormen voor een groots middeleeuws festijn. Die dag gaan we terug naar de middeleeuwen en wordt het Hanzefeest gevierd, zoals elk jaar op de tweede zaterdag van juni.

Om 11.00 uur zullen die dag de kanonnen weer bulderen voor de opening van de Hanzedag. Het geheel zal worden afgesloten met De Parade om 17.30 uur, waar alle figuranten door de Doesburgse straten zullen trekken. Dit jaar is 'verbroedering' als thema gekozen. Om 13.30 uur zullen veel groepen zich verzamelen bij het stadhuis en zullen samen met de omstanders een verbroederingsspel spelen. 'We zullen de grenzen zien vervagen en er zullen nieuwe verbintenissen ontstaan', aldus de organisatie.

Na het succesvolle eerste jaar voor het nieuwe bestuur, is er nu gekozen voor wat nieuwe activiteiten met meer kampementen. De markt is ruimer opgezet, waardoor ook in de Meipoortstraat marktkramen staan. Kinderactiviteiten zijn er op diverse plekken in de stad.

De binnenstad is weer een decor voor een indrukwekkend, middeleeuws festival met middeleeuwse muziek. Honderden mensen in middeleeuwse kledij gestoken schuifelen door de straten. Handwerkers demonstreren hun ambacht. In knusse marktstalletjes kunt u koopwaar van marskramers proeven en kopen! Levende have, stelende kinderen, bedelende zwervers en nuffige adel vullen de straten en een troubadour zingt zijn lied.