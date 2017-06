Nieuwe manager Tolzicht en De Beekwal

BRUMMEN / EERBEEK - Woonzorgcentra Tolzicht in Brummen en De Beekwal in Eerbeek van Stichting Riwis Zorg & Welzijn hebben een andere manager. Op 1 juni nam Gea Dijkhuizen het stokje over van interimmanager Bram Noorlander.

Voor Gea Dijkhuizen is de zorg altijd de rode draad geweest in haar loopbaan, zowel vanuit een meer zorgende rol, als vanuit een positie die goede zorg mogelijk maakt. Ze richt zich op verbinding en samenwerking om gemeenschappelijke doelen te behalen. Juist vanwege deze eigenschappen heeft Riwis voor haar gekozen.