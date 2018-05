Inschrijving elfde editie Keppelrun geopend

HOOG-KEPPEL - De inschrijving voor de elfde editie van de Keppelrun is geopend. De hardloopwedstrijd vindt dit jaar plaats op zondag 10 juni. De deelnemers gaan dwars door een typisch Achterhoeks coulissenlandschap en door twee dorpskernen. Onderweg ervaren de lopers de rust en de schoonheid van de natuur en komt de historie tot leven. De te lopen afstanden zijn 1, 5 of 10 kilometer, met start en finish in het dorp Hoog-Keppel. Het startschot voor de 5 kilometer klinkt om 10.30 uur, de 10 kilometer start om 11.15 uur en de jeugdloop begint om 12.30 uur.

De Keppelrun is een evenement met tijdregistratie waarbij sportiviteit, gezondheid en gezelligheid voorop staan. De route geeft spannende doorkijkjes, waar boerderijen, bos, weilanden en akkers elkaar afwisselen. Het parcours heeft bewezen dat snelle tijden mogelijk zijn. Betrokken sponsors, enthousiaste vrijwilligers en plaatselijke muzikanten zorgen samen met de vrijwilligers van voetbalvereniging HC'03 voor een perfect hardloopevenement. Inschrijven voor de Keppelrun kan tot en met vrijdag 8 juni. Tegen een hoger tarief is daarna nog wel een na-inschrijving. Kosten voor deelname bedragen 3 euro voor de jeugdloop, 9 euro voor de 5 kilometer en 10 euro voor de 10 kilometer. Alle deelnemers ontvangen dit jaar een unieke herinneringsmedaille en een cadeauvoucher voor een ontspannen dagje welness. Alle overige informatie en praktische zaken zijn te vinden op www.keppelrun.nl.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat er dit jaar nog een Keppelrun zou plaatsvinden. Vorig jaar besloot de organisatie dat het mooi was geweest, aangezien het steeds lastiger werd om sponsoren en vrijwilligers te vinden. Vervolgens stond een enthousiaste groep hardloopliefhebbers op, die de Keppelrun niet zomaar wilden laten verdwijnen. Onder aanvoering van voorzitter Rob Meenhuis ontstond een nieuwe organisatie.