Auto rijdt wielrenners aan

VELP - Gewonden bij een ernstig ongeval op de Beekhuizenseweg in Velp, zondagmorgen om 11.30 uur. Het gebeurde toen wielrenners bezig waren aan een afdaling van de Posbank. Een van beiden werd aangereden door een auto. Het voertuig tikte een andere wielrenner aan, waarna beiden ten val kwamen. De auto reed vervolgens tegen een boom en sloeg over de kop, volgens de politie.

Er kwamen drie ambulances ter plaatse en ook een trauma helikopter om de gewonden bij te staan. Het was de hele dag bijzonder druk op de Posbank met wielrenners, vanwege een van de vele fietsevenementen die jaarlijks het gebied doorkruizen. Zelfs tijdens de afhandeling van het ongeval reden wielrenners tussen de hulpverleners door.

De ernst van de gewonden is wonder boven wonder beperkt gebleven. De wielrenners hadden schaafwonden en zijn ter plaatse behandeld in een ambulance, de automobilist bleef zelfs geheel ongedeerd. Hij is aangehouden voor nader onderzoek om te zien of hij onder invloed was van drank of drugs. Hoe het ongeval precies is gebeurd wordt onderzocht door de VOA van de politie - foto: Martin de Jongh