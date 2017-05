Biljarters SBK kampioen

EERBEEK - Bij de teamkampioen-wedstrijden de dagcompetitie van het KNBB District Veluwezoom, is het team SBK 3 van Senioren Biljartclub De Korenmolen kampioen geworden. De als eerste geëindigde teams van de vijf poules van het district, waarin 58 teams van ieder 4 spelers deelnemen, hebben bij biljartclub Gelre in Ede gestreden om het kampioenschap. SBK 3 behaalde zowel het hoogste aantal wedstrijdpunten als ook de meeste gewonnen individuele partijen! In de aanloop naar het Nederlandse Kampioenschap moeten zij nu eerst strijd leveren met een team uit ’s-Hertogenbosch, tijdens de Regionale kampioenschapwedstrijden, die eind mei gehouden worden. Op de foto vier SBK-ers: Henrik Havekes, Casper Heine, Jan Kerseboom en Hans ter Velde.