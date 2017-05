Conny Vink zorgt voor feest in Beekbergen

BEEKBERGEN - Zangeres Conny Vink is na een carrière van ruim een halve eeuw, nog altijd bekend van haar liedjes als de Toeteraar, Maak je niet dik en Bossa Nova boy. Maar ook haar televisie-optredens met André van Duin en Frans van Dusschoten liggen bij de wat ouderen nog fris in het geheugen.



Vorige week was Conny Vink op uitnodiging van de Stichting Vrienden van de Vier Dorpen te gast in de grote zaal van De Vier Dorpen, om de bewoners een gezellige avond te bezorgen. Het werd een groot succes, waarbij een aantal bewoners zich nog aan een kleine polonaise waagden en er zelfs nog werd gedanst. Conny Vink zong een breed repertoire, van haar eigen bekende liedjes tot songs van Edith Piaf. In deze tijd van het jaar zijn ook de liedjes van Vera Lynn zeer toepasselijk. Conny sloot de zeer geslaagde avond af met het welbekende We‘ll meet again. Met dank aan het bestuur van de Stichting Vrienden van De Vier Dorpen.