Gasten uit Peru bij José Kraan in Loenen

LOENEN – José Kraan uit Loenen krijgt op 9 en 10 mei twee bijzondere mensen uit Peru op bezoek. Haar eerste ontmoeting was in Stockholm toen zij daar woonde. Er was een spiritueel centrum die een avond een ceremonie en lezing gaf, gegeven door Richard Aguayo en Don Ramon, een oude indiaan uit het hoge Andesgebergte.

Aquayo begeleidt al meer dan 30 jaar verschillende oude indianen die hun kennis en wijsheden willen delen met de rest van de wereld. Dit is al eeuwen lang een profetie dat dit zou gebeuren. Het bijzondere is dat het heel lang geheim is gebleven wat deze afstammelingen van de Inka's doen en weten. Tot haar grote verbazing kwam zij Richard na Zweden weer in Loenen tegen, zelfs in haar straat. Ze hielden contact en José werd gevraagd om hen te helpen.

Deze keer komt hij met Don Marcos (92) die voor de tweede keer in zijn leven zijn familie en dorp verlaat op 4800 meter hoogte om zijn spirituele missie te volbrengen. José: “Dit een een tour door Europa en kijkt er naar uit om ons iets te leren of te helpen. Deze mensen staan heel dicht bij de natuur en staan met beide benen op de grond. De westerse wereld is vaak hectisch en zijn we soms uit balans. Zij komen ons uitleggen hoe we onszelf kunnen helpen de balans terug te vinden en te houden.

De eenvoud en dankbaarheid is duidelijk te merken in hun uitstraling en werk. Integer en met veel liefde en respect wordt er les gegeven. Ik geloof dat er veel mensen hier baat bij kunnen hebben.”

Op 9 mei zijn er van 08.00 tot 18.00 uur privé sessies met Dona Marcos en Richard. Men kan dan vragen stellen over eigen leven of situatie. Er wordt getracht om balans en harmonie terug te krijgen. Van 19.00 tot 21.00 uur is er een Pacha Mama ceremonie. De toegang is dan vrij. “Het is een avond in het teken van dankbaarheid en heling van en voor onze aarde en onszelf. Bezoekers dienen kleine rode, witte en gele bloemen mee te brengen”, aldus José Kraan.

Op 10 mei is er van 09.00 tot 17.00 uur een introductie Qéro seminar. Het belooft een speciale dag te worden hoe men leert ene eigen Qéro Mesa te maken.

Opgave en inlichtingen bij José Kraan, Blue Feather Studio, Molenbeek 15, Loenen. Tel. 06-51874872, www.bluefeather.nu.