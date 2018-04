KLARENBEEK – Klarenbeeks Belang heeft tijdens de jaarvergadering de Vrijwilliger van het Jaar bekend gemaakt. Ieder jaar wordt zo een Klarenbeker in het zonnetje gezet. Uit een grote groep vrijwilligers is de Vrijwilliger van het Jaar 2017 geselecteerd. Een vrijwilliger, die vele uren belangeloos voor Klarenbeek in touw is, is Frits Dijk. Dijk is al 25 jaar bestuurslid van Comité Dorpsverfraaiing en betrokken bij het plaatsen van de ster op de molen, het plaatsen en onderhouden van de vele, mooie bloembakken, het mede-organiseren van de winterwandeling, onderhouden van de Vlindertuin, aanleggen van de ijsbaan en het onlangs geopende Klompenpad. Frits kreeg de hartelijke felicitaties en een glas met inscriptie. Voor zijn vrouw Tiny was er een mooie bos bloemen.