DOESBURG - Dinsdag 3 april waren heer en mevrouw Zandt-Beumer uit Doesburg maar liefst zestig jaar getrouwd. Een mijlpaal die natuurlijk niet onopgemerkt voorbij kon gaan. Burgemeester Loes van der Meijs kwam bij het echtpaar op bezoek om de felicitaties van de gemeente te brengen, samen met een bos bloemen en een geschenk.

De heer Zandt is 86 en mevrouw Zandt-Beumer 83 jaar jong. Ze wonen sinds twaalf jaar in een heerlijk appartement op de IJsselkade met uitzicht over de IJssel. Toen het vorige huis toch wat te groot werd, is het echtpaar gaan kijken naar een appartement. Dat moest wel een mooi uitzicht op de IJssel hebben. Toen de appartementen op de IJsselkade gebouwd werden, was dat voor het paar het ultieme stekje. Hiervoor woonden meneer en mevrouw Zandt in Dieren, waar de drie kinderen geboren en getogen zijn.

Na de pensioenleeftijd hebben ze nog veel genoten van vele reizen naar onder andere Nicaragua, Ecuador en Amerika. Maar ook veel reizen met de caravan waren favoriet. Al zit het reizen er niet meer in vanwege de gezondheid, genieten van alles in het leven doet dit paar nog volop.