Lentewandeling Zonnebloem

EERBEEK - Mooier kon je niet wensen, de eerste wandeling van het nieuwe wandelseizoen voor 14 gasten van de Zonnebloem Eerbeek Hall, werd een heerlijke lentewandeling. De zon deed zijn uiterste best. Narcissen, speenkruid, bloesem en de uitlopende struiken en bomen maakte deze wandeling tot een feest. Met de gasten in rolstoelen en met de hulp van 15 vrijwilligers liepen ze via Hall, slingerend door het prachtige buitengebied naar restaurant de Brugkabouter, waar iedereen in het zonnetje gezellig op het terras buiten van een drankje kon genieten. Allemaal waren ze het erover eens dat ze enorm geluk hadden met deze middag en hoe fijn het was weer eens een middag buiten te zijn. In totaal wordt er ieder seizoen van maart tot en met oktober één keer per maand gewandeld. Indien u interesse heeft vrijwilliger bij de Zonnebloem te worden, neem dan contact op met onze secretaresse Ans Zomer anszomer@gmail.com