BRUMMEN - Op zondag 26 maart vond de tweede voorronde van de vijfde en zesde divisie van gym in Beekbergen plaats. Het was een lange wedstrijddag. De meisjes van Sparta Brummen deden allemaal goed hun best en konden dan ook tevreden zijn over hun prestaties. Fieke Ruumpol nam een bronzen medaille mee naar Brummen. Zij is ook door naar de finale op 6 mei in Ede.