Pianisten vieren het leven

VELP - Viva la Vida was het thema van het jaarlijkse matineeconcert van pianolespraktijk Dorrie Tromp op 2 april. “We willen het leven vieren, door onze gevoelens te vertalen naar de muziek in mineur en majeur, vrolijke en verdrietige klanken te combineren met klassieke en lichte muziek”, zei Dorrie tijdens haar openingswoord.

In totaal traden er 26 pianisten in wooncomplex Nieuw Schoonoord in Velp op. Het was een mooie mix van performances: van klassiek tot eigentijdse muziek, van solisten en begeleiding van Dorrie op de tweede vleugel tot vier handen op één vleugel. De veertienjarige Tessa speelde één van de moeilijkste arrangementen: Radio Active van Imagine Dragons. De jongste deelnemer was even wat minder vrolijk. De vijfjarige Sybiel Jeann werd de spanning net te veel, al voordat ze een noot gespeeld had. Dikke tranen rolden over haar wangen toen zij aan de beurt was, maar gelukkig kreeg ze hulp van Dorrie. Vervolgens kreeg Dorrie haar zover dat ze toch achter de piano plaatsnam. De trotse glimlach en de diepe buiging na afloop waarmee Sybiel het publiek enthousiasmeerde, bewees dat ze blij werd van het liedje.

De twaalfjarige Jules slaagde erin het publiek te amuseren met de Entertainer van Scott Joplinn. Hoewel er een piepkleine hapering in zijn performance zat, wist hij het nummer als een geroutineerde pianist neer te zetten aangezien hij onverstoord de draad weer oppakte.

Marieke, één van de vier volwassenen die meedeed, associeert muziek vaak met bepaalde mensen en periodes. ‘Annie’s Song is voor mij een herinnering aan een periode in mijn leven, waarin leven en dood centraal stonden omdat mijn man werd uitgezonden naar Afghanistan.

Hekkensluiter was de vijftienjarige Stefan met een complexe maar toegankelijke medley van filmmuziek. Hij maakte er een prijsvraag van: het publiek moest raden welke drie muziekstukken hij speelde. Degene die het in de juiste volgorde kon benoemen, kreeg een bloemetje. Volgend jaar is het concert op 18 maart.

www.pianolesdorrietromp.nl