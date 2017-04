Waar u ook verzekerd bent… of toch niet helemaal?

EERBEEK - Een van de laatste Vraagbaak-vragen was of, als u een uitvaartverzekering heeft, u kunt kiezen voor een ander uitvaartbedrijf dan waar u verzekerd bent.



"Hier heb ik dusdanige reacties op gekregen dat er aanleiding is voor dit stukje tekst en uitleg", aldus uitvaartverzorger Birgit Boer van Yarden en Lucía Uitvaartorganisatie in Eerbeek.

"Allereerst wil ik graag benadrukken dat, ik spreek nu voor mezelf, ik mijn werk met hart en ziel doe. Ik ga ervan uit dat mijn collega’s deze drive ook hebben, maar ik heb grote passie voor mijn vak en ik hou van mensen en contact. Daarom wil ik graag iedereen helpen. Ik heb een franchise-contract met Yarden, maar ben verder een zelfstandig ondernemer die iedereen mag, wil en kan helpen, ongeacht waar iemand wel of niet verzekerd is. Maar wel met duidelijkheid over verzekering."

Natuurlijk is het mogelijk om te kiezen wie bij u past. Dat is zelfs zeer aan te raden! Als er geen 'klik' is tussen nabestaanden en de uitvaartverzorger, kan dat heel vervelend zijn. "Er is dan geen wederzijds vertrouwen en dat is, volgens mij, de basis voor een goede en warme samenwerking met als resultaat een mooie uitvaart en nabestaanden die verder kunnen. Maar toch is het ook heel belangrijk om na te gaan wat er gebeurd als u een andere onderneming kiest. En dat ligt voornamelijk op financieel vlak. Iedere verzekeraar bij wie een uitvaartverzekering is afgesloten, wil graag dat er gebeld wordt als er een overlijden plaats heeft gevonden. Om dat stuk klantenbinding te verkrijgen, werken de meeste verzekeraars met 'ledenvoordeel', aldus Boer.

Voorbeeld: Bij Yarden is er een veel voorkomende verzekering die een waarde heeft van € 2.464,39. Wanneer de nabestaanden van een Yarden-verzekerde besluiten om de uitvaart door Yarden uit te laten voeren, wordt er het bedrag van maximaal € 1.465,92 korting op de factuur gegeven. Maken de nabestaanden geen gebruik van Yarden en kiest men voor een andere ondernemer, wordt alleen het eerste bedrag uitgekeerd. En dat scheelt toch een hoop geld. Zeker als u weet dat een gemiddelde uitvaart rond de € 6.000,00 euro ligt.



Bij een andere grote uitvaartverzekeraar zijn de meeste mensen verzekerd van een 'naturapolis'. Mocht deze verzekeraar de uitvaart niet verzorgen, dan wordt er een bepaald bedrag uitgekeerd. Dit is een percentage van de waarde van de natura-producten zoals de kist, rouwbrief, etc. Ook dit is niet voldoende voor de uitvaart.

Er zijn ook verzekeraard die alleen een geldbedrag uitkeren. Vaak hebben deze verzekeraars een vrije keuze in uitvaartbedrijven en vindt er geen verlies van geld plaats.

En zo hebben de meeste verzekeraars hun eigen manier van uitkeren en klantenbinding. Het ene bedrag is hoger dan het andere, maar wel de moeite waard om na te kijken. "Daarom is het raadzaam om goed na te gaan wat voor u van toepassing is. Zelf ben ik één keer verkeerd voorgelicht en heb ik gezien wat dit betekende voor een familie. Daarom mijn dringende verzoek aan alle mensen die in deze situatie terecht komen of dit nu al kunnen regelen:

Kijk goed uit, vraag door en krijg een helder antwoord. Dat scheelt achteraf toch een hoop wrange gevoelens en een nare bijsmaak. En als u vragen heeft, neem gerust contact met mij op. Ik help u graag!"

Yarden en Lucía Uitvaartorganisatie, Loubergweg 1, 6961 EJ Eerbeek, tel. 06-1888 5382.