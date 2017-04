Dichtbij de natuur kamperen op Zegenoord

LOENEN – De bezoekers van de natuurcamping Zegenoord in de Loenermark in Loenen komen voor de rust, eenvoud en de natuur. Al sinds het begin, ruim vijftig jaar geleden, maakt de Stichting Goed kamp dit mogelijk. Zo’n veertig vrijwilligers werken hieraan mee. Vrijdag 31 maart is het nieuwe seizoen weer begonnen. Het bestuur staat in de startblokken om de eerste gasten te verwelkomen.

Beheerder is Ted Stevens. Vijf jaar geleden maakte hij voor het eerst kennis met Zegenoord en sindsdien heeft hij zijn hart helemaal verpand aan dit mooie stukje natuur. Na een paar jaar kamperen en wat klussen heeft hij deze functie aanvaardt. Heel enthousiast vertelt hij over deze natuurcamping, hier prachtig gelegen aan de rand van het fraaie natuurgebied De Loenermark. Jur van der Helm is penningmeester van de stichting en is ook al aanwezig bij de start van het nieuwe seizoen om allerlei klusjes te doen. Bij het kantoor hangt een lijst met allerlei klusjes die pas door vrijwilligers gedaan zijn. Alles is keurig afgevinkt.

Aanvankelijk was het kamperen hier wat men noemt wel erg primitief, maar tegenwoordig is er wat meer comfort. Maar nog steeds heeft Zegenoord geen aansluiting op het elektriciteitsnet. Nuon, Eneco of andere aanbieders kunnen hier geen cent verdienen. Door de plaatsing van zonnecollectoren wordt er zelf stroom opgewekt zodat de telefoons, tablets, fietsen en laptops kunnen werken. Ook voor wifi. Maar gewoon, zoals vroeger ,zorgen stormlantaarns in de donkere uren voor licht. De kampeerders moeten het zonder televisie doen. Maar daar wordt bewust voor gekozen. In het kantoor van de beheerder hangt een bord met teksten met ‘geboden’ voorschriften uit de beginperiode. De omschrijving en regels zijn wat veranderd maar in de brochure van Zegenoord is het meeste nog volop terug te vinden.

Het terrein biedt plaats aan 70 plekken. Voor kleine tenten, maar ook voor caravans en campers is er plaats. Om de grasmat te sparen is het wel voorschrift na zeven dagen te verkassen. In het verleden was dat vijf dagen maar voor wie een weekje kwam was dat voor twee dagen wel een probleem. De kampeerders verblijven hier in alle rust, zonder jengelende kinderen en het rumoer dat men op de grote campings aantreft. Op het terrein staan alleen de nodige voorzieningen. Geen speelattributen. Er zijn toiletten, plek voor de afwas. Maar ook wel douches. Er kan wel een warme douche worden genomen. Vroeger gewoon met koud water.

Lantaarnpalen zijn er niet. Op een aantal centrale plekken hangen zodra het donker wordt stormlantaarns. Ook in de toiletten zolang het donker is.

De bezoekers van een natuurcamping zijn liefhebbers van de natuur en zoeken bewust voor het kamperen de rust op. Wie echter hier wil kamperen moet een natuurkampeerkaart hebben. Voor de aanschaf heeft men ‘het groene boekje’ nodig waarin alle Nederlandse natuurcampings zijn opgenomen. Volgens Stevens komt het maar zelden voor dat ‘feestgangers’ de natuurcamping opzoeken.

Voor de kosten hoeft men het niet te laten. Omdat alles door vrijwilligers wordt gedaan en het terrein geen dure inrichting heeft kunnen de kampeerders hier terecht voor 6.5 euro per nacht en daarbij nog 46 cent toeristenbelasting. Het seizoen is nu in de weekenden open en in de zomermaanden kan men er alle dagen terecht. In de herfst ook alleen in de weekenden. Bij de openstelling zijn er altijd een paar vrijwilligers aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Graag wil Stevens en Van der Helm de accommodatie wat verbeteren. Een paar gebouwtjes zijn aan vervanging toe maar er is een wat onzekere factor. De Stichting Goed Kamp heeft het terrein gehuurd van het Geldersch Landschap. In 2018 loopt het contract af en men heeft nog weinig duidelijkheid over de verlenging. De mannen hebben wel goede hoop dat alles in orde komt maar zolang dit nog niet zwart op wit staat kan er nog weinig worden ondernomen.

Bij de foto:

Ted Stevens (links) en Jur van der Helm staan in de startblokken voor het nieuwe seizoen - foto: Martien Kobussen