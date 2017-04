Popupmuseum: Sporen van de Doesburgse Gordons

DOESBURG - Stadsbierhuys De Waag in Doesburg transformeert op 8 april naar een pop-up museum met als titel: 'Sporen van de Doesburgse Gordons'. Vanaf 10.35 uur zijn er in en om het oudste café van Nederland de hele dag activiteiten. Het gaat daarbij om korte stadswandelingen, spannende vertellingen, tentoonstellingen, film, en nog veel meer.

In de Grote kerk in Doesburg is op 8 april een bazaar en op het pleintje aan de Zandbergstraat een antiek- en brokantemarkt. De activiteiten in De Waag zijn gratis toegankelijk. Omroep Gelderland doet op de radio live-verslag. De liefhebber van lokale geschiedenis kan op 8 april samen met de 18e-eeuwse Doesburger Robert Jacob Gordon mee op pad in de stad waar Gordon zijn jeugdjaren doorbracht. Deelnemers verkennen aan de hand van de beelden uit de beroemde 'Atlas Gordon' de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie in de tweede helft van de 18e eeuw en raken vertrouwd met het Doesburg van die tijd.

10.30 - 17.00 uur : Pop-up museum 'Sporen van de Doesburgse Gordons'

10.30 - 11.00 uur : Vertelling 'Dwalingen' oftewel 'Wat dachten wij toen en weten wij nu!'

11.30 - 12.00 uur : Vertelling 'Doesburg rond 1750' oftewel 'Hoe zag de stad er toen uit'

12.30 - 13.00 uur : Vertelling 'Sporen in de republiek' oftewel 'Geboren in Doesburg en toen....?'

13.00 - 14.00 uur: Wandeling 'Het Doesburg van de Gordons'

13.30 - 14.00 uur: Vertelling 'In en uit garnizoen' oftewel 'Het militaire beeld van de stad tweede helft 18e eeuw'

14.30 - 15.00 uur: Vertelling 'Robert Jacob Gordon: een man zijn tijd'

15.30 - 16.30 uur: De inloop 'Vraag maar raak' . Kom naar de Waag met al uw vragen over het Doesburg van de Gordons.

16.00 - 17.00 uur: Wandeling 'Het Doesburg van de Gordons'

De eerste zaterdag van de Nationale Museumweek is ook de dag om de Doesburgse musea en museale collecties in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt op 8 april zoals gewoonlijk tijdens DoMuS (Doesburg Museumstad). De opening van het pop-up museum 'Het Doesburg van de Gordons' is daarvan de aftrap. Reserveren is niet mogelijk. Meld u tijdig aan bij de DoMuS Desk in de Waag en zorg ervoor ruim voor het aanvangstijdstip aanwezig te zijn, want: 'vol is vol'. U vindt actuele informatie over het programma en het tijdschema op vrijdag 7 april op www.gordonindoesburg.nl.

www.hethuisdoesburg.nl