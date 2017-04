DIEREN - Tijdens de bijeenkomst met de Zonnebloemvrijwilligers op 5 april in de Oase in Dieren is bij Annie Gerritsen een zilveren insigne opgespeld vanwege haar tienjarige inzet als vrijwilliger. Tevens ontving de jubilaris de bij de onderscheiding behorende oorkonde vergezeld met een fraaie bos zonnebloemen.