Opening hockeycomplex

DIEREN - Mixed Hockey Club Dieren heeft het nieuwe complex aan de Imboslaan feestelijk geopend. Burgemeester Carol van Eert verrichte zaterdag de officiële openingshandeling. De vereniging beschikt op de nieuwe locatie over twee nieuwe velden en een splinternieuw clubhuis.

Met de verhuizing neemt de hockeyclub uit Dieren afscheid van de accommodatie aan de Admiraal Helfrichlaan. Sinds de oprichting in 1963 speelde de vereniging hier met veel plezier haar thuiswedstrijden. De laatste jaren was de capaciteit echter niet meer toereikend en het onderkomen niet meer geschikt. Met het nieuwe complex is de club klaar voor de toekomst. Voorzitter Jos Wortelboer: "Een splinternieuw clubhuis met een hoog- en een aangelegen veld, op een van de meest bosrijke plekken van Dieren, daar zijn we ontzettend blij mee en trots op. De nieuwe accommodatie en bijbehorende uitstraling passen bij de gezellige familieclub MHC Dieren."

Naast de officiële opening vond er zaterdag een clinic voor de jeugdleden plaats van international Björn Kellerman. Ook was er een wedstrijd tussen Dames 1 van MHC Dieren en de Nederlandse Dames Masters 45+, die onlangs nog Europees kampioen werden. 's Avonds was het groot feest in het nieuwe clubhuis.