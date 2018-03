Stralend Halfvastenfeest

ANGERLO - Het Halfvastenfeest in Angerlo vond afgelopen weekend plaats in stralende omstandigheden. Vooral tijdens de optocht op zondag liet de lentezon zich veelvuldig zien. Duizenden belangstellenden verzamelden zich langs de route en genoten van fraaie carnavalswagens, loopgroepen en muzikale klanken van verschillende orkesten. Een avond eerder vormde de feesttent in het dorp het epicentrum. DJ Henri van Vossen en de band Cabrio kregen de voetjes van de vloer met top 40-nummers, dance classics, Hollandse meezingers, Duitstalige hits en opzwepende medleys. Tijdens het Halfvastenfeest wordt gevierd dat de vastentijd halverwege is en het Paasfeest in aantocht is.