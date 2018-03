Lammetjesdag op de Loenermark

LOENEN – De lente is in aantocht en dat is al goed te zien bij de schaapskudde op de Loenermark in Loenen. De laatste weken zijn er al zo'n honderdtachtig lammetjes geboren. Zondag 11 maart zijn ze tussen 10.30 en 16.00 uur te bewonderen tijdens de jaarlijkse Lammetjesdag van Geldersch Landschap & Kasteelen.

Tijdens de jaarlijkse Lammetjesdag kunnen niet alleen de jongste dieren van de kudde bewonderd, maar zijn er ook verschillende andere activiteiten, zoals demonstraties schapen drijven en jachthoorn blazen, hutten bouwen, ponyritjes en excursies met de boswachter. Tevens verkopen diverse standhouders schapen- en streekproducten en lekkernijen. Het activiteitenprogramma is terug te vinden op www.glk.nl/evenementen. Plaats van handeling is de schaapskooi van de kudde aan het eind van de Droefakkers in Loenen.

In de afgelopen jaren zijn de bezoekersaantallen van het evenement dusdanig gestegen dat het evenement te stressvol is geworden voor de schapen en lammeren. Uit oogpunt van dierenwelzijn heeft Geldersch Landschap & Kasteelen daarom besloten om geen bezoekers meer tussen de dieren te laten. De schapen en lammeren zijn zondag vanaf de voergang in de schaapskooi te bewonderen en vanaf het raster tussen de oude en nieuwe schaapskooi. Ook wordt geen schapenvoer meer verkocht.

De entree tot Lammetjesdag is gratis. Parkeren kost 5 euro per auto. Een parkeerticket kan ter plekke contant worden betaald of vooraf worden besteld via www.glk.nl/evenementen. Om wildparkeren door bezoekers langs de Droefakkers, Bruisbeek en Hameinde te voorkomen zet Geldersch Landschap & Kasteelen deze editie extra verkeersregelaars in aan het begin van de Droefakkers. Omdat het internetbereik in het gebied slecht is, is pinnen bij diverse standhouders en activiteiten niet mogelijk.