Zwerfvuil opruimen met HSV Ons Genoegen Giesbeek

GIESBEEK - Op zaterdag 25 maart staat de Landelijke Zwerfvuildag op het programma. Het thema Nederland schoon spreekt voor zich en staat bij HSV Ons Genoegen in Giesbeek hoog in het vaandel. Evenals voorgaande jaren komt de vereniging die dag in actie om op zoveel mogelijk plekken in en rond Giesbeek het zwerfvuil op te ruimen.

Voor deze landelijke zwerfvuildag roept HSV Ons Genoegen vrijwilligers op mee te komen helpen om met elkaar zoveel mogelijk wijken en buurten in Giesbeek schoon te maken.

Zwerfafval is voor veel inwoners een doorn in het oog. En hoewel de gemeente er veel aan doet om de openbare ruimte zo schoon mogelijk te houden, voorkomt dat niet dat er toch op veel plekken afval ligt op de straat en in de bermen. Ons Genoegen is van mening dat niet alleen de overheid verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de openbare ruimte, maar dat dit zeker ook een verantwoordelijkheid is van de inwoners zelf. Met deze actie hoopt de vereniging inwoners bewust te maken van die eigen verantwoordelijkheid. Daarom wil HSV Ons Genoegen op 25 maart de krachten bundelen en met zoveel mensen op pad gaan om de eigen woonomgeving op te ruimen. Aanmelden kan tot 20 maart aan bij Harry Knuman via e-mail. h.knuman@upcmail.nl of tel. 06 - 52412631. De gemeente zal materiaal beschikbaar stellen en aan het eind van de actie het ingezamelde zwerfvuil komen ophalen. Om 08.30 uur wordt verzameld bij het clubgebouw aan de Landaansestraat 6b in Giesbeek. Om 12.00 uur is de actie afgelopen.