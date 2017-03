Opschoondag in Bronckhorst

BRONCKHORST - Bronckhorst kan nog schoner. Op 25 maart doet Bronckhorst daarom weer mee aan de Landelijke Opschoondag. Dan houden wildbeheer-eenheden, dorpsraden en werkgroepen een opruimactie. Want in een schone omgeving is het prettiger wonen. Ergert u zich ook aan het zwerfvuil in uw woonomgeving? De oplossing kan heel simpel zijn: door met elkaar af te spreken om het afval daar te brengen waar het hoort: in de afvalbak.

Om van de Opschoondag een succes te maken, zijn vele handen nodig. De gemeente stimuleert de initiatieven en deelname door op de locaties onder andere afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken beschikbaar te stellen. Voor meer informatie over de opruimactie in uw eigen buurt kan men contact opnemen met de heer G. van Heusden (omgeving Laag-Keppel). Aanmelden kan op 25 maart bij eethuis de Olde Schole. Voor het buitengebied van Hummelo kan men terecht bij de heer H. ten Zijthoff via tel. 0314 - 381688 en in Drempt bij mevrouw Peters via tel. 0313 - 476946 of e-mail. a.h.peters@kpnplanet.nl.