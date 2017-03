Actie voor MS-patiënte Lieren tijdens Lente Fair en Boerenmarkt

LIEREN / WILP - Nicolien uit Lieren heeft MS. Om een dure stamceloperatie van 65.000 euro in het buitenland te kunnen betalen, houden haar ouders diverse acties. Zo is er op 7 en 8 april een Lente fair en Boerenmarkt aan de Heeringstraat in Wilp. De opbrengst hiervan gaat naar Stichting Stop MS Nicolien. Met veel vrijwilligers die dit goede doel steunen, wordt er een gezellige markt van gemaakt met onder andere een rommelmarkt, bloemen, sieraden, wood carving en nog veel meer. Ook zijn er acties waarbij iets te winnen valt. Ook ontbreken de lekkere hapjes en drankjes niet. De markt is zaterdag geopend van 13.00 tot 20.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.