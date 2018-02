Carnaval bij De Narrenkap

VELP - Dit carnavalsseizoen gaat prins Carl Scholten samen met zijn eigen prinses Marieke voorop in het feestgedruis bij CV De Narrenkap in Velp. Zij worden bijgestaan door hun charmante adjudante Loes Hagen. Bij de jeugd gaan niemand minder dan Pim & Noë voorop. De kinderen van Carl en Marieke. Zij zorgen ervoor dat ook de jeugd niet wordt vergeten. Zaterdagmiddag begint om 13.30 uur het kindercarnaval in Het Narrenhuus en in de avond, vanaf 20.11 uur vindt de Zotte Zaterdag plaats. Zondag is de grote optocht met aansluitend een gratis instuif in Het Narrenhuus. De optocht start om 13.11 uur vanaf de Kerkallee. Dinsdag is er om 20.11 uur een Boerenbal in Café d 'Oranjeboom.

Kaarten voor alle activiteiten zijn gratis af te halen bij Intertoys, Café d'Oranjeboom, Rokersspeciaalzaak Siemelink en bij Het Narrenhuus aan de Beemd 3.

www.cvdenarrenkap.nl