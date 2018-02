Lintje voor Wim Papperse

HUMMELO - Wim Papperse (59) uit Hummelo ontving dinsdag 6 februari in Gaanderen een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Papperse ontving de onderscheiding tijdens de jaarlijkse bestuursvergadering van het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen, waar hij die dag tevens is gehuldigd voor zijn veertigjarig lidmaatschap. Wim Papperse maakte zich in die veertig jaar op diverse manieren verdienstelijk voor het orkest, waar hij al sinds 1985 artistiek leider is en dirigent van het klassiek ensemble Select. Verder vervulde hij verschillende perioden de functies van vice-voorzitter, PR-functionaris, lid van de muziekcommissie en lid van de evenementencommissie. Momenteel is hij zeven jaar voorzitter van het Symfonisch Blaasorkest, een functie die hij ook van 1997 tot 2003 al vervulde.

Het mag duidelijk zijn dat de heer Papperse zich geruime tijd heeft ingespannen voor het orkest en daarmee voor de samenleving. De aard, duur, diversiteit, maatschappelijke betekenis en uitstraling van zijn activiteiten hebben tot de welverdiende koninklijke onderscheiding geleid.