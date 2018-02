Jubilarissen op de markt

DIEREN – Het bestuur van de Dierense Marktvereniging was woensdagochtend al vroeg present op het Ericaplein om Rob Leerink uit Nijkerk te feliciteren. De goedlachse bakker staat namelijk al 25 jaar met een eigen kraam en later verkoopwagen op de weekmarkt in het dorp. Leerink en zijn echtgenote Marleen hebben waarschijnlijk de drukst bezochte kraam op de markt. “Wij verkopen het beste brood tegen de laagste prijs”, geeft de 47-jarige Leerink als reden voor die drukte. “En Dieren is een hele goede markt”, voegt hij daar aan toe. Naast zijn werk op zijn vaste standplaats in de hoek Lindelaan-Pasteurstraat is Leerink ook al jarenlang lid van het bestuur van de Marktvereniging. “We werken er hard aan om de Dierense markt aantrekkelijk en up to date te houden. Dat is in het algemeen belang, maar natuurlijk ook voor mijn eigen handel.” Ook waren er woensdagochtend bloemen voor Olof en Bianca Jansen, die het 45-jarig bestaan van hun notenzaak vieren. Ook zij staan al vele jaren wekelijks op het Ericaplein.

V.l.n.r.: Het bestuur van de Dierense Marktvereniging en daarnaast de jubilerende Olof en Bianca Jansen en Rob en Marleen Leerink – foto: Wencel Maresch