Krachtig ouder worden kun je leren

RHEDEN - Krachtig blijven en versterken, dat is het uitgangspunt van de cursus die Hilda Boersma, Coördinator Stichting STOER, Milou van Elk krachtcoach RadarUitvoering Oost en Maria Meekes, preventiemedewerkster Indigo, opzetten. Tijdens deze cursus leren ouderen hoe zij op allerlei manieren actief blijven, een zinvolle invulling van deze levensfase hebben en van betekenis zijn voor anderen. Het is belangrijk om de kracht van ouderen te stimuleren. Maar het is aan de ouderen om de (soms) verborgen talenten naar boven te laten komen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op een aantal thema’s zoals veerkracht, positief blijven bij tegenslagen, verwachtingen, contacten en vriendschap en actief worden en blijven. De cursisten wordt geleerd daar bewust mee om te gaan. Maar de cursisten leren ook ook om aan hun eigen behoeften te denken en grenzen aan te geven. De cursus start 16 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur in Dorpshuis Willem de Zwijger in Rheden. De vervolgdata zijn 23 maart, 30 maart, 6 april en 13 april. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgeven is noodzakelijk, want vol is vol. Aanmelden kan bij Milou van Elk via e-mail. mvelk@radaruitvoering.nl of via tel. 06 - 21224071.