Pilot Opa en Oma Schaak van start

DIEREN - Schaakvereniging Theothorne in Dieren start met een pilot, om zowel jong als oud aan het schaken te krijgen. Grootouders kunnen gezellig samen met hun kleinkind(eren) schaken leren. De aanmeldingen via Sjors Sportief stromen binnen. Daarom is er een extra gratis proefles op dinsdag 28 februari van 18.30 tot 19.30 uur in de Oase in Dieren.

Opa en oma Schaak is een project waarbij grootouders samen met hun kleinkinderen leren schaken. Tijdens het schaakseizoen krijgen zij wekelijks een uur les. Als de pilot succesvol is, gaat Opa en Oma schaak landelijk van start. De pilot wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rheden. Het project geeft de schaaksport een impuls, maar versterkt bovenal de familiebanden en de sociale participatie bij ouderen. Anders dan bij beweegsporten, biedt de schaaksport ook mogelijkheden voor ouderen met een fysieke beperking.

Schaken is een leuk spel en het is leuk om samen met je kleinkind een spelletje te doen, samen iets leren. Schaken is fitness voor het brein. Het zorgt voor een goede ontwikkeling van het brein van kinderen en voorkomt veroudering van het brein bij ouderen. Om te kunnen schaken, hoeft men echt geen bolleboos te zijn. Met de Stappenmethode van de Schaakbond is het heel makkelijk te leren. Het hoeft niet, maar elke stap kan afgesloten worden met een examen en diploma.

www.svtheothorne.nl