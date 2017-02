Repair Café Dieren bestaat twee jaar

DIEREN – Op 14 februari 2015 opende in Dieren voor de eerste keer het Repair Café haar deuren. Vol verwachting stonden er zo’n twintig vrijwilligers klaar om mensen te ontvangen, hun reparatieverzoek te registreren en de artikelen te repareren, want: weggooien, mooi niet!

En de mensen kwamen en brachten van alles mee dat gerepareerd diende te worden. De afdeling elektra heeft het druk gehad met onder andere stofzuigers, koffiezetapparaten, Senseo’s, strijkijzers, radio’s, boormachines, heggenscharen, keyboards en naaimachines. De afdeling fietsen repareerde natuurlijk heel wat fietsen zoals banden plakken, remmen bijstellen en verlichting repareren. Daarnaast zorgden deze reparateurs ook voor verschillende rollators zoals banden oppompen en remmen bijstellen. Ook verscheidene reparaties aan een hondenrolstoel werden prima uitgevoerd. Zelfs een golfkar werd gered en kon de baan weer op. Ook op naaigebied werd er heel veel gerepareerd, naden die uitgescheurd zijn, gaatjes die netjes gerepareerd worden, sokken die gestopt werden, gordijntjes gezoomd of gemaakt van een restje stof. Voor laptops en tablets was de tijd om er iets aan te doen vaak te kort, maar velen gingen naar huis met een goed advies en waren daar ook heel dankbaar voor. Voor de afdeling diversen was het altijd een verrassing wat er ter reparatie aangeboden zou worden. Dat varieerde van een parasol waar een koord in moest tot een heel oud brandweerautootje dat een haperend mechaniekje had. Een klok die niet meer liep, waarvan de batterijen er verkeerd om in zaten, soms is het ook heel eenvoudig. En altijd waren de mensen weer blij als de reparatie gelukt was. Natuurlijk kwam het ook regelmatig voor dat een apparaat niet meer te repareren viel. Jammer, maar over het algemeen werd dan ervaren dat het apparaat met een gerust gevoel weggegooid kon worden.

In twee jaar tijd hebben zo’n dertig vrijwilligers een keer in de maand, hun zaterdagmiddag besteed aan het repareren. Ook zijn er vrijwilligers die de mensen ontvangen, hun de gang van zaken uitleggen en aan de wachttafel een praatje houden als de mensen moeten wachten. Want ook het sociale aspect is belangrijk.

Het is de bedoeling dat mensen erbij blijven als de reparateur bezig is met hun artikel. Dit geef de reparateur de gelegenheid om met de mensen in gesprek te gaan. Het is voor hen vaak leuk om te horen wat de emotionele waarde is van een artikel. Sommige mensen willen weten hoe er gerepareerd wordt en willen het zelf leren. Zaterdag 11 februari kan iedereen het weer zelf meemaken, want van 14.00 tot 16.00 uur is het Repair Café weer geopend, in de Oase aan het Ericaplein in Dieren.