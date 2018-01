Dag van het Jodendom met rabbijn Soetendorp

DIEREN - Op uitnodiging van de Liberaal Joodse Gemeente Gelderland en de Raad van Kerken Dieren e.o. spreekt woensdag 17 januari rabbijn Awraham Soetendorp in de sjoel in Dieren. Dit doet hij ter gelegenheid van de Dag van het Jodendom, die voor de elfde keer in de Dierense synagoge wordt gehouden.

De jaarlijkse manifestatie van de Dag van het Jodendom in Nederland is gebaseerd op de vriendschap van Awrahams vader, rabbijn Jacob Soetendorp, de theoloog prof. Kees de Rijk en Mgr. Toon Ramselaar. Jacob Soetendorp was na de oorlog pionier op het gebied van interreligieuze dialoog. Hij was een vurig pleitbezorger van meer begrip en vriendschap tussen mensen van diverse religieuze achtergrond.

Rabbijn Awraham Soetenorp zal tijdens de bijeenkomst zijn persoonlijke zoektocht belichten in zijn streven naar verbinding tussen mensen. Hij zal ingaan op wat inspirerende persoonlijkheden voor hem betekenen. Rabbijn Soetendorp heeft in zijn leven veel bijzondere bekende mensen mogen ontmoeten. De groeiende existentiële toenadering van vertegenwoordigers van verschillende religies komt heel goed tot uiting in de manifestatie die in juni 2017 werd gehouden onder de titel Friendship Across Religions'. Daaraan hebben twintig religieuze leiders deelgenomen, waaronder Paus Franciscus en de Dalai Lama.

Rabbijn Soetendorp draagt zijn avond in Dieren op aan Ria en Bert van der Kemp. Soetendorp: ''Ik zou mijn lezing willen wijden aan de nagedachtenis van Ria en Bert van der Kemp, die voor mij het verschil hebben gemaakt tussen zijn en niet zijn en wier voorbeeld ons allen op deze Dag van het Jodendom moge inspireren.'Bert en Ria van der Kemp zijn de parochianen in Velp, die de jonge Awraham Soetendorp in de oorlogsjaren tegen de Duitse bezetters beschermden door hem en andere joodse kinderen met gevaar voor eigen leven enkele jaren onderdak te bieden in hun gezin. Bert van der Kemp is aan het einde van de oorlog, op de dag van de bevrijding van Velp, om het leven gekomen. Soetendorp wil in zijn ontmoeting in Dieren bijzondere speciale aandacht schenken aan deze bijzondere mensen.

De avond in Dieren vindt plaats op woensdag 17 januari in de Dierense Sjoel aan de Spoorstraat en begint om 19.30 uur. Aan het eind van de bijeenkomst zal de deelnemers een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. De opbrengst hiervan is bestemd voor The Jacob Soetendorp Institute for Human Values. Deze stichting is de motor achter de De Week van Respect, waaraan in Nederland tweeduizend scholen en honderddertig gemeenten deelnemen.