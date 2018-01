Eerste open dag nieuwe Streekschool Hoenderloo

HOENDERLOO - Na de goedkeuring van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat de Streekschool in Hoenderloo in augustus 2018 echt van start. Op 13 januari vindt om 1500 uur de eerste open dag plaats, waar bezoekers kennis kunnen maken met de nieuwe school en kinderdagverblijf Pommetje. De open dag vindt plaats bij het toekomstige schoolgebouw aan de middenweg 31 te Hoenderloo.

Centraal op deze staan hoor en wederhoor. Bezoekers kunnen hun ideeën mondeling delen, maar ook op het grote ideeënbord plakken. Natuurlijk is er genoeg te doen voor de kinderen, zodat zij ook kennismaken met de school. In samenwerking met kinderdagverblijf Pommetje kunnen er spelletjes gedaan worden, schminken of een vogelvoederslinger voor thuis worden gemaakt.

De Streekschool Hoenderloo betrekt iedereen graag bij de school, daarom is er een prijsvraag uitgezet voor een nieuwe naam. De ideeën stroomden binnen en uit de 45 inzendingen is een naam gekozen. Om 16.00 uur wordt de naam van de school bekend gemaakt, waarna er voor alle bezoekers een borrel is.

De Streekschool in Hoenderloo wordt een Integraal KindCentrum (IKC) voor kinderen van nul tot dertien jaar. Kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool, VSO en BSO vinden plaats onder één dak. De verschillende disciplines versterken elkaar en begeleiden de kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. De kinderen leren regelmatig spelend buiten in de natuur. Hier kunnen zij ontdekken en verwonderen, maar ook samen leren en ontwikkelen.

Het IKC heeft een regiofunctie binnen de driehoek Ede, Apeldoorn, Arnhem. Het IKC is uniek, omdat leren met de natuur centraal staat op de school. Daarnaast biedt het IKC ruimte voor kinderen in alle leeftijden, makkelijk voor brengende en halende ouders.

www.streekschoolhoenderloo.nl