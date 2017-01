Tien jaar De IJsselboei

BRUMMEN - Nadat een paar enthousiastelingen bedacht hadden dat in Brummen, naast het toch al grote aantal koren, een Shantykoor ook wel een toontje mee zou kunnen zingen, werd op 7 december 2006 een vergadering belegd.

De opkomst was groter dan verwacht en die avond werd het koor daadwerkelijk opgericht. Toen korte tijd later de champagnefles tegen de boeg knalde, werd de naam De IJsselboei gekoppeld aan het koor.

Met veel enthousiasme ging het koor van start en in het eerste jaar werd op Tweede Pinksterdag 2007 al een eerste festival georganiseerd. Deze dag werd bewust gekozen omdat de zeer bekende Pinkstermarkt al jaren op die dag werd georganiseerd en zo was de kans op voldoende publiek het grootst. Als locatie vonden ze de katholieke kerk. Het bleek een voltreffer. Succesvol was het vanaf het begin.

Toen vorig jaar bleek dat de katholieke kerk niet langer meer het podium kon zijn voor het koor, werd gezocht en gevonden. De Oude kerk bleek een goede vervanger te zijn en is mooi gesitueerd ten opzichte van de Pinkstermarkt. Ook het festival op de nieuwe locatie werd een succes.

Vele optredens werden de afgelopen jaren verzorgd in bejaardencentra op markten en op festivals door het hele land, ja zelfs al een paar keer in Duitsland. Daarnaast waren er nog de nodige besloten optredens. Veel plezier beleefde het koor met elkaar en het publiek genoot met volle teugen mee. Steeds vaker kregen ze ook te horen dat De IJsselboei zo gegroeid was, waarmee dan niet het aantal leden of het totale gewicht werd bedoeld.

Op dit moment staat het koor onder leiding van hun derde dirigent. Bart Willemsen laat het koor ondertussen steeds beter 3drie-stemmig zingen en naast de Nederlandse taal wordt ook in het Duits en Engels gezongen met medewerking van vijf enthousiaste muzikanten. In de afgelopen jaren zijn er leden vertrokken en kwamen er nieuwe leden bij. De IJsselboei kon echter telkens weer uitvaren en bestaat op dit moment uit meer dan 70 leden.

Zonder daarbij anderen tekort te willen doen, was het overlijden van een van de oprichters van het koor en toenmalig voorzitter Dick ter Maat in 2009 een grote klap voor het koor. Hij zou het geweldig gevonden hebben dat het koor het tienjarig jubileum nu gaat vieren.

Onlangs werd al een winterconcert gegeven door het koor, maar men zal in het jubileumjaar (2017) en hopelijk ook nog jaren daarna met regelmaat van De IJsselboei horen.

www.deijsselboei.nl