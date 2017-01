Donkere dagen project Waakzaam en Fit

VELP – Nu de dagen nog steeds kort en donker zijn, is het voor inbrekers vaak de ideale tijd om in te breken. Er zijn minder mensen op straat en dus kunnen zij ongestoord hun gang gaan. Het politeam IJsselwaarden wil hier verandering in brengen middels het project Waakzaam en Fit. De gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg ondersteunen dit project.

Op donderdag 12 januari start het donkere dagen project Waakzaam & Fit binnen het politieteam IJsselwaarden. De politie roept sporters, denk aan fietsers, wandelaars en hardlopers, in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg op om tijdens het sporten extra alert te zijn op verdachte situaties. Verdachte situaties kunnen gemeld worden via 112.

Ook wil de politie IJsselwaarden samen met de sporters een signaal afgeven aan personen die kwaad in de zin hebben. Deze personen moeten uit de anonimiteit gehaald worden. Deze actie heeft een tweeledig doel: het vergroten van de veiligheid in de wijk, door zichtbare sporters en extra ogen in de wijk. Daarom deelt de politie de komende tijd reflecterende hesjes uit met daarop de tekst Waakzaam en Fit.

De aftrap van dit project wordt op 12 januari om 19.00 uur gegeven op het politiebureau in Velp. Studenten van de opleiding Sport en bewegen van het Astrum College houden een bootcamp door Velp. Uiteraard krijgen de deelnemers aan de bootcamp als eerste het hesje uitgereikt en natuurlijk wordt er tijdens deze les gelet op verdachte situaties. Deze bootcamp is kosteloos en bewoners van de gemeenten Rheden, Rozendaal en Doesburg kunnen zich opgeven middels een privébericht op de Facebook van politie Rheden Rozendaal. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen aan deze bootcamp.