Nieuwe aanpak Werk en Participatie

BRUMMEN – Sinds begin dit jaar kunnen inwoners voor een uitkering Participatiewet (voorheen bijstandsuitkering) terecht in het gemeentehuis in Brummen. Dit geldt zowel voor het aanvragen van een uitkering als de begeleiding naar betaald werk. De gemeente heeft hiervoor vier klantmanagers Werk & Participatie (foto), die deel uitmaken van het Team Voor Elkaar.

Mensen die een uitkering Participatiewet aanvragen - zoals gezegd voorheen bijstandsuitkering - gingen hiervoor tot nu toe naar het Activerium in Apeldoorn. Maar sinds1 januari kunnen inwoners die werk zoeken en tijdelijk géén of onvoldoende inkomen hebben, gewoon een afspraak maken in Brummen. Ze krijgen dan een eigen klantmanager, die begeleidt en ondersteunt naar werk. Of, wanneer dat nog niet lukt, naar een manier of plek om mee te doen in de maatschappij. Ook mensen die nu al een uitkering hebben, krijgen hun eigen klantmanager. Ze ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Tijdens een eerste gesprek maakt de klantmanager een inschatting of iemand in aanmerking komt voor een uitkering. Verder bespreekt de klantmanager de kansen en mogelijkheden om te werken. Net als de rechten én plichten rondom een uitkering. Kom je in aanmerking voor een uitkering? Dan volgt een afspraak bij het Activerium in Apeldoorn. Van daaruit wordt ook de uitbetaling geregeld. De gesprekken over de zoektocht naar werk voeren ze weer gewoon in Brummen, met de eigen klantmanager. Met deze aanpak wil de gemeente Brummen zoveel mogelijk mensen aan het werk houden en helpen.

De klantmanagers Werk & Participatie zijn bereikbaar tijdens het telefonisch spreekuur van Team Voor Elkaar, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur op (0575) 56 85 68. Meer informatie ook op www.samengoedvoorelkaar.nl.