Plannen voor uitbreiding winkelruimten Diderna

DIEREN – De eigenaar van Diderna 13 – 43 (Kruidvat, Ter Stal en leegstaande panden) in Dieren heeft al jaren een plan in ontwikkeling voor uitbreiding aan de buitenzijde. Volgens de eigenaar is verhuur van het pand lastig omdat de maatvoering niet optimaal is. Door het pand iets uit te breiden ontstaat een couranter pand en een aantrekkelijkere zijgevel. Voor de gemeente Rheden ook passend in de verbeterslag voor Calluna.

De gemeente heeft inmiddels gehoor gegeven aan dit plan en heeft overeenstemming bereikt over de prijs van de grond. Die vraagt 65.000 euro voor deze grond met een oppervlakte van 175 vierkante meter. Om de plannen door te laten gaan is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. De beoogde uitbreiding ligt namelijk buiten het huidige bouwvlak. Detailhandel op de verdieping is op grond van het bestemmingsplan wel toegestaan.

In een opgestelde intentieovereenkomst – koopovereenkomst zijn voorwaarden opgesteld die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van de benodigde bestemmingsplanprocedure. Op basis van de zienswijzeprocedure op het bestemmingsplan zal de gemeenteraad een afweging maken of er voldoende draagvlak voor de plannen is. Het plan is bekend bij de winkeliersvereniging Centrum Dieren. Zij juichen deze ontwikkeling toe.

Met de eventuele uitbreiding van het winkelpand aan Diderna gaat wel een aantal parkeerplaatsen verloren en het kunstwerk Gotische Hert moet in ieder geval tijdens de bouwwerkzaamheden verwijderd worden.