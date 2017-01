Fundag voor jonge Brummense mantelzorgers

BRUMMEN – De Knooppunten Mantelzorg in zes gemeenten houden op zaterdag 11 februari een leuke en ontspannen fundag voor jonge mantelzorgers. Het gaat hierbij om jongeren tussen 12 en 17 jaar die opgroeien met een zieke ouder of broer/zus. Met de fundag willen zij de jonge mantelzorgers in het zonnetje zetten en een fijne ontspannen middag bezorgen.

De fundag vindt plaats op zaterdag 11 februari van 16.30 tot 19.30 uur bij het kulturhus aan het Jachtluchtplein 11 in Twello. Er is een leuk programma samengesteld met twee gevarieerde workshops. Zo kunnen de jonge mantelzorgers eigen sushi maken en is er een workshop nagels lakken en uiterlijke verzorging.

Voor vragen én aanmelding kunt u contact opnemen met Monique Steunenberg van het Knooppunt Mantelzorg Brummen. Dit kan via mailadres m.steunenberg@humanitas.nl of telefoonnummer (06) 53 11 01 77. Meer informatie leest u ook op de campagnewebsite www.samengoedvoorelkaar.nl.

De regionale fundagen zijn een initiatief van de Knooppunten Mantelzorg in de gemeenten Epe, Heerde, Hattem, Voorst, Apeldoorn en Brummen. Zij nodigen alle jonge mantelzorgers uit zich voor deze ontspannen fundag aan te melden. Dit kan tot 4 februari.