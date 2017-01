Een aanval van Koning Winter

REGIO - De voorspellingen waren voor de één een zegen - bij Peter Oversteegen Sportieve Evenementen in Rheden kan er geskied worden, voor het verkeer werd code oranje afgegeven - maar vast staat dat Koning Winter deze week een speldenprik uitdeelde. Eerst een nacht met tot 9 graden vorst en in de nacht vrijdag op zaterdag een laagje sneeuw. Later overgaand in ijzel.

Fotograaf Martin de Jongh uit Rheden is er dan altijd als de kippen bij om een en ander op de gevoelige plaat vast te leggen. Liefst in alle vroegte, als nog niemand de sneeuw aangeroerd heeft. Hierbij een eerste impressie.