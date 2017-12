Sinterklaas in Hall

HALL - De kinderen in Hall konden zaterdag 2 december genieten van de intocht van Sinterklaas en een gezellig Sinterklaasfeest in de kerk. De Goedheiligman en zijn Pieten zijn daarna ook nog op bezoek geweest op basisschool De Vossestaart en peuterspeelzaal De Immenwijk.



Op dinsdagochtend 5 december stonden alle kinderen buiten vol spanning te wachten. Sinterklaas kwam aangewandeld met éé Piet, maar… zonder zijn grote boek. Gelukkig kwam daar een groepje sportieve dames al hardlopend aan, onder leiding van Alies van Fitt2Go. Tussen deze dames liep ook de tweede Piet, gelukkig mét het grote boek!

In het speellokaal van de school had Sinterklaas voor alle peuters en kinderen van groep 1 tot en met 4 iets in het grote boek staan en er werd gezongen en gedanst met de Pieten. De kinderen mochten zelf een cadeautje uitzoeken in het Pietenwinkeltje.

In groep 5 tot en met acht 8 waren de kinderen druk geweest met mooie surprises en gedichten. Ook deze groepen kregen de Sint nog even op bezoek. Aan het eind van de ochtend werden Sinterklaas en zijn Pieten uitgezwaaid door alle kinderen.