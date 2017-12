Sint op school

OOSTERHUIZEN - Zoals ieder jaar bezocht Sinterklaas ook weer de openbare basisschool in Oosterhuizen. Dit jaar werden de leerlingen verrast door een heuse graafmachine op het schoolplein met in de laadbak een slapende Zwarte Piet. Weken ervoor stond ineens een bed in de speelzaal en iedere dag lag er iets bijzonders in het bed. Een handschoen, een mijter, de tabberd en later ook het boek! Het zorgde voor veel vraagtekens en zeer wilde verhalen onder de kinderen Gelukkig kwamen ze op 5 december snel achter de reden hiervan. Zwarte Piet en óók Sinterklaas hebben soms stiekem overnacht in de school, omdat het zo heerlijk rustig is in het mooie Oosterhuizen en om te gluren wat de kinderen hier graag wilden hebben. De bofkonten op school kregen daardoor ook allemaal iets waar ze op hadden gehoopt! En het bed? Dat is weer mee naar Spanje.