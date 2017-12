Koe bevalt met brandweer in gierput

ELLECOM – Op een boerderij aan de Fraterwaard in Ellecom werd de brandweer dinsdagavond opgeroepen nadat een drachtige koe in een gierput terecht was gekomen. De koe stond op het punt te bevallen, wat in de gierput is gebeurd.

Omdat de koe op het punt stond te bevallen, werd zij verplaatst naar een andere stal. Tijdens deze verplaatsing liep de koe per ongeluk de verkeerde kant op, naar een plek waar een gat in de vloer zat. Hier viel de drachtige koe in. Omdat de boer de koe er niet zelfstandig uit kreeg, werd rond 19.05 uur de hulp van de brandweer ingeroepen.

De brandweer is met chemicaliënpakken de gierput ingegaan waar de koe zou zitten. De brandweerlieden moesten even naar de koe zoeken. Toen ze haar gevonden hadden, bleek de koe al zo ver in haar bevalling te zitten dat het niet mogelijk was om haar eerst terug naar boven te halen. De brandweer moest noodgedwongen in de put helpen met het kalfje ter wereld te helpen. Het kalfje bleek een kerngezond stiertje.

Het stiertje werd direct na de geboorte als eerste naar boven geholpen. De moederkoe werd hierna alsnog met de veetakel uit de put getild. De brandweer heeft de koe na deze geslaagde reddingsactie schoongespoten, waarna de kersverse moeder uitgeput terug de stal in ging.

Zowel de moederkoe als het stiertje maakt het goed ondanks dit avontuur.

Foto: Martin Heitink / Persbureau Heitink