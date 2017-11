Sjors sportief & Sjors Creatief biedt jeugd sport en cultuur

RHEDEN - Het succesvolle sport- en cultuurstimuleringsproject Sjors Sportief & Sjors Creatief, geeft alle kinderen in Rheden de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur. Het kleurrijke boekje bundelt meer dan 100 van deze kennismakings-activiteiten. Heb je als vereniging of kunstaanbieder ook zo’n activiteit: bied deze dan aan via Sjors.

Het project Sjors Sportief en Sjors Creatief, georganiseerd door Sportbedrijf Rheden Cultuurbedrijf RIQQ, was in 2017 een groot succes. Op meer dan 1.050, vaak gratis activiteiten schreven kinderen in de basisschoolleeftijd zich in. Sjors wordt daarom in 2018 vervolgd. De kracht van het project zit hem in de combinatie van sport- en cultuuractiviteiten. Daardoor wordt het voor kinderen laagdrempeliger om iets uit te proberen wat ze nog niet kennen. Alle kinderen krijgen op school persoonlijk een boekje uitgereikt. Sjors Sportief & Sjors Creatief biedt naast een boekje een digitaal inschrijfsysteem dat voor de kinderen én de aanbieders makkelijk werkt.

Alle verenigingen en kunstaanbieders kunnen hun naschoolse activiteit promoten in het kleurrijke Sjorsboekje. Het is naast goede promotie voor je eigen activiteiten een grote stimulans voor sport- en cultuurdeelname in de gemeente. Ga naar www.sportstimulering.nl, meld je aan als aanbieder en voeg eenvoudig je kennismakingsactiviteit toe.