Twee keer brand in Doesburg

DOESBURG - Donderdagavond werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een brand op de Oranjesingel. Er stond een vuilniscontainer bij een huis in de brand. De container stond in het pad achter de huizen. Deze was zeer snel geblust, maar de container kan door de eigenaren niet meer gebruikt worden. Vrijdagavond om 22.49 uur werd de brandweer wederom opgeroepen voor een buitenbrand op de Oranjesingel. Op vrijwel dezelfde locatie was nu oud papier in brand gestoken en het lag verspreid over het trottoir. Ook deze brand werd snel geblust door de brandweer. Het oud papier stond bij diverse huizen al aan de weg om zaterdags opgehaald te worden. Deze dozen met oud papier zijn dus nu niet meer te gebruiken. Misschien toch beter om het oud papier, indien mogelijk, pas op zaterdagmorgen buiten te zetten? - foto: Hanny ten Dolle