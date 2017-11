Twee diamanten echtparen in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN - Onlangs vierden twee echtparen in Laag-Soeren hun 60-jarig huwelijksjubileum. Leo en Mien Bakker zijn goede bekenden binnen het dorp en behoren er praktisch tot de inventaris. Mede door hun inzet voor de sprengen en beken en hun beheerswerkzaamheden voor het toenmalige Bethesda en de projectontwikkelaars van het huidige landgoed Laag-Soeren. Daar namen Kees en Lydia Jongelie hun intrek bij de eerste bewoners. Contact was snel gelegd en is er altijd gebleven. In 2007 vierden zij gezamenlijk hun 50-jarige bruiloft. Nu werd een bescheiden feestje gevierd in de lounge van het landgoed. Dat werd uiteraard opgeluisterd door het plaatselijke Sempre Crescendo met een mooie aubade en bloemenhulde aan de feestvarkens. Beide echtparen genoten zichtbaar van deze aandacht en het samenzijn met vrienden en bekenden.