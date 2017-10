Fietsen & Zo in Dieren breidt alweer uit

DIEREN - Al drie jaar na de verhuizing van Dieren-Zuid naar het centrum, kampt Fietsen & Zo (voorheen Lentink Fietsen) met een tekort aan ruimte. Gelukkig biedt het nieuwe pand Semmelweisstraat nog de mogelijkheid tot uitbreiding.



Harold Lentink: "Al vanaf het begin is het schipperen met (opslag)ruimte tijdens het hoogseizoen. Sinds bekend is dat een concullega de deuren gaat sluiten hebben de aanloop naar winkel en werkplaats een vlucht genomen. Om in te spelen op deze blijvend groeiende vraag naar reparatie, service, onderhoud van (elektrische) fietsen en om een grotere collectie te kunnen tonen, wordt onder andere de winkel/showroom vergroot met ruim 100m2. Deze ruimte van de voormalige brandweerkazerne zal worden gevuld met nieuwe (elektrische) fietsen van toonaangevende A-merken, waaronder Batavus, Koga, Merida, Sparta en natuurlijk Gazelle."

Fietsen & Zo is en blijft, als lid Bovag, hét adres voor Dieren en omgeving voor levering, reparatie en onderhoud van alle soorten fietsen. Maar ook voor alle niet genoemde merken kunt u er terecht voor reparatie en regulier onderhoud.

Voor wat betreft E-bikes kan Fietsen & Zo overweg met de elektrische systemen van onder meer Bosch, Emotion, ION, Impulse, Panasonic en Shimano. In geval van onderhoud en/of reparatie, is voor de klant een vervangende fiets beschikbaar. "En is brengen niet mogelijk? Dan kan uw (elektrische) fiets in overleg worden gehaald en/of gebracht", aldus Lentink.

Fietsen & Zo is al jaren lid van Bovag, waardoor de klant automatisch garantie heeft op reparatie en gebruikte (elektrische) fietsen. Daarnaast is Fietsen & Zo ook erkend door RDW, zodat kentekens van bijvoorbeeld speed E-bikes in eigen huis op naam gezet kunnen worden.

Fietsen & Zo is dit jaar bovendien uitgeroepen tot Tweewielerwinkel van het jaar in de gemeente.

Fietsen & Zo, Semmelweisstraat 1A Dieren, tel.: 0313-414491, www.fietsenenzo.com. Facebook / Twitter @FietsenenZo