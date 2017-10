Champions League sc Rheden van start

RHEDEN - Op een bewolkt en regenachtig sportcomplex IJsselzicht vond onlangs de eerste versie van de sc Rheden Champions League plaats. Onder ruime belangstelling van enthousiaste ouders en opa’s en oma’s hebben de nog enthousiastere kinderen en teambegeleiders voor het geslaagde toernooi gezorgd. De kinderen kwamen onder begeleiding van de Champions League hymne het veld op. In de door Bizznet Veluwezoom mogelijk gemaakte tenues van echte Europese topclubs, hebben de kinderen allemaal vier wedstrijdjes gespeeld. De wedstrijdjes duurden 10 minuten met een korte pauze tussen de wedstrijden door. De uitslagen liepen uiteen van een gelijkspel in de Spaanse kraker Real-Barca, tot een klinkende zege voor Juventus tegen Bayern München. Uiteindelijk was er een gedeelde eerste plaats voor AC Milan en Juventus. Op 14 oktober wordt de tweede editie van de sc Rheden Champions League gehouden. Wie het leuk lijkt mee te doen, kan zich aanmelden via www.scrheden.nl.