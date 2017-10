Interactieve Dag van de ouderen

DIEREN/ROZENDAAL – Afgelopen maandag 2 oktober werd in Zalencentrum Theothorne in Dieren de jaarlijkse Dag van de Ouderen in de gemeente Rheden en Rozendaal gehouden. Het thema van dit jaar was Moet ik de dokter bellen??

Na de opening van wethouder Anton Logemann, die vertelde hoe hij het ouder worden persoonlijk ervaart, was het de beurt aan klinisch geriater Marja Jellesma. “Als je ouder wordt gaat alles slechter, behalve het vergeten, dat wordt beter.” Een gelach stijgt op. Tijdens haar verhaal zocht Marja vaak de interactie op en dat werd erg gewaardeerd. Ze gaf aan dat het van belang is dat een ieder voor zichzelf kan aangeven wat kwaliteit van leven is. “Sommige dingen heb je niet in de hand, maar veel dingen kun je nog heel wat aan doen." Haar advies luidde dan ook: gebruik medicijnen alleen als het moet, niet omdat het kan.

Daarna verschenen er drie sportieve dames op het podium: beweegcoaches Manon, Marjan en Hayke. Een beweegcoach is iemand die op afspraak uitzoekt welke activiteiten bij een specifieke situatie passen en koppelt mensen ook aan elkaar via beweegactiviteiten. “Niet alleen het fit blijven, maar ook sociale contacten zijn belangrijk”, benadrukte Marjan. Er worden veel laagdrempelige beweegactiviteiten gehouden in gemeente Rheden. Beweegcoach Hayke vertelde dat ze graag ‘een stok achter de deur willen zijn’ voor de mensen. De begeleiding van de beweegcoaches is helemaal gratis.

‘De sportiefste vrouw van de gemeente Rheden’, zo werd MBVO-docente Gerrie van Beek aangekondigd, terwijl ze behendig richting podium stormde. Enthousiast en onvermoeibaar deed ze haar oefeningen voor, waarbij ze ook uitlegde wat voor effect dat heeft op, bijvoorbeeld, je wervelkolom. ”Erg handig voor die keukenkastjes thuis”. Of voor het trainen van de bovenbeenspieren: even een aantal seconden boven de stoel te blijven hangen voordat u gaat zitten. Gerrie vervolgde haar workshop met een geheugenoefening, waarbij ze de mensen vroeg om een reeks handelingen in een bepaalde volgorde uit te voeren, en dus te onthouden. Later legde ze uit dat het goed werkt tegen dementie.

Na de gratis lunch was het tijd voor kornetspeler Robert Duis en zijn Blue River Jazz Band. Ze brachten een repertoire uit ‘the roaring twenties’. De in Doesburg woonachtige Duis was erg gevat in zijn praatjes tussendoor, wat zorgde voor een informele en ontspannen sfeer in de zaal.

Dag van de Ouderen Rheden en Rozendaal is een project van Stichting STOER. Wie meer wil weten kan contact opnemen met coördinator Hilda Boersma via tel. 026 - 3611975 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren) of via hildaboersma@stichtingstoer.nl.

www.stichtingstoer.nl