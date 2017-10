Spruit en Vaas maken indruk

DOESBURG - Bewoners van De Hessegracht in Doesburg werden donderdag blij verrast met een bezoek van clowns Spruit en Vaas. Met de inzet van mimiek, zang, beweging, geluid en humor gaven ze de bewoners een verrassend en ontroerend stuk persoonlijke aandacht, in een ontspannen huiselijke sfeer.

Spruit en Vaas zijn twee professionele clowns van de Stichting VisiteClowns; een collectief van professionele clowns die zich hebben gespecialiseerd in het interactief spelen voor mensen in zorginstellingen. Het doel is om belevingsgerichte zorg te bieden aan ouderen met dementie en aan mensen met een verstandelijke beperking.

En dat is in Doesburg zeker bereikt: er werd gelachen en gezongen en er was genoeg aandacht voor iedereen. Sandra Bryson, coördinator Recreatie en Evenementen bij Attent Zorg en Behandeling: “Dit bezoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Kruiswerk Doesburg. Daar zijn we heel dankbaar voor, want deze bezoeken zijn zeer kostbaar. Mensen met dementie leven vaak in hun eigen kleine wereldje. Heel knap hoe de clowns echt even bij hen binnen kwamen. Het was een mooie dag”. Ook de bewoners waren onder de indruk en gaven aan Spruit en Vaas graag gauw weer te willen zien. - Foto Lotte Bienias.