Afscheidsshow Jetty Mathurin

Cabaretier Jetty Mathurin doet op zondagmiddag 8 oktober Dieren aan. Op uitnodiging van Theater RhederArt brengt ze in de schouwburgzaal van Theothorne een try-out van haar afscheidsshow.

Jetty’s afscheidsshow is getiteld De Overdracht. Ze vindt het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe generatie. Ze is inmiddels 65-plus. Kenmerkend voor Jetty Mathurin is dat ze maatschappelijke thema’s op humorvolle wijze behandelt.

Jetty Mathurin stond voorheen altijd alleen op het podium, maar in verband met haar afscheid neemt ze gasten mee. Maar liefst vier vrouwelijke collega’s staan in Dieren met haar op het podium: Jasmine Sendar, Jeritza Toney, Farida van den Stoom en Stacey Esajas. Vier jonge vrouwen met de lach aan hun rok. Daarnaast neemt ze een ‘gearriveerde’ mannelijke collega mee. Dat zou maar zo Roué Verveer, Jörgen Rayman of Murth Mossel kunnen zijn, maar dat blijft een verrassing tot de voorstelling begint.

De show van Jetty Mathurin in Theothorne in Dieren begint om 14.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via www.rhederart.nl.