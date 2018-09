Bronckhorst stapt over op slimme LED-verlichting

BRONCKHORST - De gemeente Bronckhorst gaat alle openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. Dit wordt bovendien zogenaamde 'slimme' verlichting, waarbij de verlichtingssterkte op afstand kan worden aangepast. Deze maatregelen zorgen voor een flinke besparing op de energierekening.

De openbare verlichting in de gemeente Bronckhorst is toe aan vervanging. De komende maanden wordt de gemeente voorzien van duurzame, efficiënte en toekomstbestendige verlichting. Gebruik van LED-verlichting levert een energiebesparing op van ruim 50 procent. Daarnaast is de gemiddelde levensduur van de LED-lampen twintig jaar, waardoor de lampen minder vaak vervangen hoeven worden. Dat levert een besparing in onderhoud op. Ook zorgt LED-verlichting voor minder storingen.

Daarnaast wordt nu gebruik gemaakt van een nieuwe techniek, waarmee de verlichtingssterkte op afstand kan worden aangepast. Met maatwerk kan de gemeente bijvoorbeeld meer sfeer creëren tijdens evenementen. Ook geeft de techniek goed inzicht in energieverbruik en besparingsmogelijkheden. Storingen worden automatisch geregistreerd en gemeld, waar inwoners voorheen een storing moesten melden. Slimme verlichting is nog volop in ontwikkeling. Denk aan bewegingssensoren, warmtesensoren en camera’s, om nog zuiniger en meer op maat te kunnen verlichten. De nieuwe verlichting is hier alvast op voorbereid en is daarmee klaar voor de toekomst.

Wethouder Paul Hofman van de gemeente Bronckhorst: “Onze doelstelling is om uiterlijk begin 2019 alle openbare verlichting in Bronckhorst te hebben voorzien van slimme LED-verlichting. Als gemeente willen we dat Bronckhorst in 2030 energieneutraal is. Dat zijn we als we net zoveel energie op duurzame wijze opwekken als dat we gebruiken. De slimme LED-verlichting draagt er aan bij om deze doelstelling te behalen.”